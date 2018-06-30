Balıkesir'de Bandırma caddesi üzerinde bulunan eski vali konağı satışa çıkarıldı. Balıkesir'de eski vali konağı satışa çıkarıldı. 3 milyon 200 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan konak, konut artı ticaret olarak kullanabilecek. 986 metre kare alana kurulu olan Vali Konağının ihalesinin 20 Temmuz saat 11'de yapılacağını belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, konaktan elde edilen gelirle de Balıkesir'e okul yapacaklarını söyledi. Yazıcı, "Bandırma caddesi üzerindeki 986 metre kare alana sahip eski 2 katlı vali konağımız yaklaşık 3-3 buçuk yıl önce terk edilerek yeni konağa geçilmişti. Biz şimdi burasının imarını değiştirdik ve oraya konut artı ticaret ekledik. Büyükşehir Belediyemizde yardımcı oldu. Değerine biraz daha değer katmış olduk. İnşallah orayı satıp elde edeceğimiz parayla da bir okul yapmak istiyoruz" dedi.
Satılık Vali Konağı
Etiketler: Balıkesir , Vali Konağı
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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