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Oy patlaması!

’nun 3 kez ziyaret edip iki gence burs bağladığı ’un ’nden ’ye sadece bir oy çıktı.

Oy patlaması!
Genel Başkanı , 'un 'ne tam 3 kez gitti. Babasız iki gence burs verdi. Bilgisayar gönderdi. Hatta İmam Hatip'li Özge'ye 'Manevi kızım' dedi.

Fakat Erdoğan'a 253, AK Parti'ye 233 oy çıkan köyden CHP'ye sadece bir oy geldi. Kemal Bey, şoka girdi. Köylüler ise netti: Kusura bakmayın, hatır için oy vermeyiz!


Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Özge Biçer ve ağabeyi Osman, Kemal Bey'i böyle karşılamıştı.


EROL TAŞKAN
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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