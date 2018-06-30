Anadolu Ajansı tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanındaki ismin kimliği de tespit edildi. Kayıtlarda Yıldırım'ın yanında bulunan kişinin FETÖ'nün firari "Malatya il imamı" Eyyüp Doğan olduğu belirlendi. Zanlının iade edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Malatya imamı ABD’de ortaya çıktı
Etiketler: New Jersey , Malatya , Adil Öksüz , FETÖ
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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