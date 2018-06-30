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imamı ABD’de ortaya çıktı

Malatya imamı ABD’de ortaya çıktı
Anadolu Ajansı tarafından ABD'nin eyaletinde görüntülenen 'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" 'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanındaki ismin kimliği de tespit edildi. Kayıtlarda Yıldırım'ın yanında bulunan kişinin FETÖ'nün firari " il imamı" Eyyüp Doğan olduğu belirlendi. Zanlının iade edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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