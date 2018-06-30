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tutuklandı

Eren Erdem tutuklandı
CHP'li 'ye takıldı. 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren 35. , savcılığın talebini kabul ederek Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirien Erdem tutuklandı.

SUÇ LİSTESİ
Erdem'e şu suçlamalar yöneltildi: Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek. Gizli tanığı deşifre etmek. Soruşturmanın gizliliğini ihlal.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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