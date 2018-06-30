Eren Erdem tutuklandı

CHP'li Eren Erdem FETÖ'ye takıldı. 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirien Erdem tutuklandı.
SUÇ LİSTESİ
Erdem'e şu suçlamalar yöneltildi: Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek. Gizli tanığı deşifre etmek. Soruşturmanın gizliliğini ihlal.
SUÇ LİSTESİ
Erdem'e şu suçlamalar yöneltildi: Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek. Gizli tanığı deşifre etmek. Soruşturmanın gizliliğini ihlal.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.