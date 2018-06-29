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Vatandaş kazandı

Vatandaş kazandı
AK PARTİ, iki dönem aradan sonra 'ta Rizgin Birlik'le milletvekili çıkardı. Birlik, "Terör, Şırnak'a çok çektirdi. Yıllarca terörden zarar gören halk terörün kirli yüzünü gördü. Hendek siyaseti bitti, vatandaş kazandı. 'ın kararlı duruşuyla hem Şırnak hem de kazandı. Şimdi Şırnak gelişecek ve büyüyecek" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK
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