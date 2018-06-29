AK PARTİ, iki dönem aradan sonra Şırnak'ta Rizgin Birlik'le milletvekili çıkardı. Birlik, "Terör, Şırnak'a çok çektirdi. Yıllarca terörden zarar gören halk terörün kirli yüzünü gördü. Hendek siyaseti bitti, vatandaş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla hem Şırnak hem de Türkiye kazandı. Şimdi Şırnak gelişecek ve büyüyecek" dedi.
BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK
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