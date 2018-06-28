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  1. Cumhur İttifakı zirvesi

Özür yetmez! seçmenini ve halkı provoke edenler hesap vermeli

Erdoğan düşmanlığında birleştiler. 'Ulusalcıyım' diyerek 'ye oy istediler. sonuçlarını çarpıttılar. Şimdi özür diliyorlar. Halk ise tepkili: özrünüz kabahatinizden büyük



Onları hepiniz tanıyorsunuz. Yıllarca Türk medyasının en önemli köşelerini işgal ettiler. İdeolojileri ve çıkarları doğrultusunda ürettikleri fikirlerini, doğru bilgilermiş gibi aktardılar, halkı kandırdılar.
Örfünü, adetini, sosyal yapısını, dinini hiç umursamadan, Anadolu insanıyla alay ettiler, ihanet ettiler.
Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de iktidara geldikten sonra, bu kalemşörlerin yalan ve iftiralarını bir bir yüzlerine çaldı. Halk gerçekleri öğrendikçe imtiyazlı köşelerini kaybedenlerden bazıları, bugün, Türk halkına düşmanlık etmek üzerine kurgulanmış yayın organlarından, kin ve nefretlerini pompalamayı sürdürüyor.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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