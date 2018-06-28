hepiniz tanıyorsunuz. Yıllarca Türk medyasının en önemli köşelerini işgal ettiler. İdeolojileri ve çıkarları doğrultusunda ürettikleri fikirlerini, doğru bilgilermiş gibi aktardılar, halkı kandırdılar.Örfünü, adetini, sosyal yapısını, dinini hiç umursamadan, Anadolu insanıyla alay ettiler, ihanet ettiler.Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de iktidara geldikten sonra, bu kalemşörlerin yalan ve iftiralarını bir bir yüzlerine çaldı. Halk gerçekleri öğrendikçe imtiyazlı köşelerini kaybedenlerden bazıları, bugün, Türk halkına düşmanlık etmek üzerine kurgulanmış yayın organlarından, kin ve nefretlerini pompalamayı sürdürüyor.