Yol Durumu
  1. Cumhur İttifakı zirvesi
  2. Kahramanmaraş’ta çatışma: 2 şehit

tahliye edildi

Mehmet Altan tahliye edildi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 'nün hain darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan 'ın tahliyesine karar verdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemleri biten Altan, dün akşam cezaevinden çıktı.
Etiketler: ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar