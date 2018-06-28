İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün hain darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemleri biten Altan, dün akşam cezaevinden çıktı.
Mehmet Altan tahliye edildi
Etiketler: Mehmet Altan , FETÖ
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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