Kahramanmaraş’ta çatışma: 2 şehit

Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları'nda bir grup PKK'lı teröristin görüldüğü bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.Güvenlik korucularının da destek verdiği operasyon sırasında, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı.