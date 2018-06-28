Kahramanmaraş’ta çatışma: 2 şehit

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları'nda bir grup PKK'lı teröristin görüldüğü bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik güçleri dün sabah söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi. Güvenlik korucularının da destek verdiği operasyon sırasında, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik korucusu Fatih Güngör şehit oldu. Yaralanan 4 askerimiz de helikopterlerle hastaneye kaldırıldı. Şehit Özkan'ın acı haberi Bursa'daki ailesini yaktı. Şehitlerin bugün son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Şehit Fatih Güngör
Şehit Fatih Güngör
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