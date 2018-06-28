İçişleri Bakanlığı: Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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