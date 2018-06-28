Yol Durumu
  1. Irak sınırında askeri hareketlilik

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKKya ağır darbe!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 10:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar