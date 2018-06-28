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Cumhurbaşkanlığı’ndan "yeni kabine" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ", yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yeni kabine açıklaması

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ", yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir." dedi.

​S-400 AÇIKLAMASI

S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz" dedi.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 15:08
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