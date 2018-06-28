Cumhurbaşkanlığı’ndan "yeni kabine" açıklaması

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir." dedi.
S-400 AÇIKLAMASI
S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz" dedi.
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