Önce Kılıçdaroğlu, "Gel bakalım Muharrem" diyerek zoraki adayını açıkladı. Muharrem Bey gel İnce, yüzde 30'u aştı. "Git bakalım" diye mesaj yolladı.
Kılıçdaroğlu, burun kıvırdı! Ama isyanla karşılaştı. "Muharrem'i de kucaklıyoruz" deyip ortamı yumuşattı. İnce ise silah kuşandı: Dostlarım istifa etmesin, beklesin!
CHP, seçim rekorlarına bir yenisini daha ekledi! Son seçimde yine yerle bir hale geldi. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kendini başarılı olarak gösterdi. Partisinden 8 puan fazla oy alan ve yüzde 30'a çıkan Muharrem İnce'yi başarısız olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'na tepki yükseldi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'ndan disiplin hamlesi geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni bugün olağanüstü toplantıya davet etti. PM'nin gündeminde ise "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesinin bulunduğu belirtildi.
İHRAÇ EDECEK
Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinden sonra kendisini istifaya davet eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve PM üyeleri Erdal Aksünger, Haluk Pekşen, Eren Erdem ve Necati Yılmaz'ı da partiden ihraç etmek için harekete geçtiği kaydedildi. Erdal Aksünger'den ise dün çok konuşulacak bir iddia geldi. Bu arada Muharrem İnce, dün Ankara'da CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la, Karayalçın'ın Çankaya'daki ofisinde toplantı yaptı. Karayalçın, "Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı, bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız" ifadesini kullandı. İnce ise "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" açıklamasını yaptı.
İNCE BİZİM DEĞERİMİZDİR
KILIÇDAROĞLU, tepkiler üzerine dün ilk kez Muharrem İnce'ye destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız" dedi.
ZAFER ŞAHİN
Kılıçdaroğlu, burun kıvırdı! Ama isyanla karşılaştı. "Muharrem'i de kucaklıyoruz" deyip ortamı yumuşattı. İnce ise silah kuşandı: Dostlarım istifa etmesin, beklesin!
CHP, seçim rekorlarına bir yenisini daha ekledi! Son seçimde yine yerle bir hale geldi. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kendini başarılı olarak gösterdi. Partisinden 8 puan fazla oy alan ve yüzde 30'a çıkan Muharrem İnce'yi başarısız olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'na tepki yükseldi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'ndan disiplin hamlesi geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni bugün olağanüstü toplantıya davet etti. PM'nin gündeminde ise "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesinin bulunduğu belirtildi.
İHRAÇ EDECEK
Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinden sonra kendisini istifaya davet eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve PM üyeleri Erdal Aksünger, Haluk Pekşen, Eren Erdem ve Necati Yılmaz'ı da partiden ihraç etmek için harekete geçtiği kaydedildi. Erdal Aksünger'den ise dün çok konuşulacak bir iddia geldi. Bu arada Muharrem İnce, dün Ankara'da CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la, Karayalçın'ın Çankaya'daki ofisinde toplantı yaptı. Karayalçın, "Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı, bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız" ifadesini kullandı. İnce ise "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" açıklamasını yaptı.
İNCE BİZİM DEĞERİMİZDİR
KILIÇDAROĞLU, tepkiler üzerine dün ilk kez Muharrem İnce'ye destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız" dedi.
ZAFER ŞAHİN
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