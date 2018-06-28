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'dan açıklaması

Ankara Valisi Ercan Topacadan Eylül Yağlıkara açıklaması

, Polatlı'da 'nın kaybolması oalyı hakkında, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 13:49
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