Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın kaybolması oalyı hakkında, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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