Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın kaybolması oalyı hakkında, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.Detaylar geliyor...
Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Eylül Yağlıkara açıklaması
Etiketler: Ankara Valisi Ercan Topaca , Eylül Yağlıkara , Ankara
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