Yeni dönem yeni devlet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümet sistemine geçiş sürecine ilişkin çalışmalara hız verdi. Türkiye'ye çağ atlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi de netleşmeye başladı. Yeni dönemde bürokratik oligarşi son bulurken, Erdoğan'ın doğrudan çalışacağı süper beyin takımı kuruluyor. Herkese, her fikre açık yeni sistemde farklı siyasi görüşlerden her alanda güçlü isimler rol alacak. Birçok alanda etkili olacak 4 ofis düşünce kulübü olarak görev yapacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.