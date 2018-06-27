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yeni devlet

Yeni dönem yeni devlet
Cumhurbaşkanı , yeni hükümet sistemine geçiş sürecine ilişkin çalışmalara hız verdi. 'ye çağ atlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi de netleşmeye başladı. de bürokratik oligarşi son bulurken, Erdoğan'ın doğrudan çalışacağı süper beyin takımı kuruluyor. Herkese, her fikre açık yeni sistemde farklı siyasi görüşlerden her alanda güçlü isimler rol alacak. Birçok alanda etkili olacak 4 ofis düşünce kulübü olarak görev yapacak.


HAZAL ATEŞ
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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