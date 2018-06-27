CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yüzde 8 oranında az oy alması sonrası parti içi başlayan tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da katıldı. Özkan, "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek" dedi.
Tuncay Özkan da kavgaya karıştı
Etiketler: Tuncay Özkan , muharrem ince , Kılıçdaroğlu , CHP
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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