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da kavgaya karıştı

Tuncay Özkan da kavgaya karıştı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'den yüzde 8 oranında az oy alması sonrası parti içi başlayan tartışmaya Genel Başkan Yardımcısı da katıldı. Özkan, " görevine devam edecek" dedi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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