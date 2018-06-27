Kurultay cağrısı

Kılıçdaroğlu'nun kapıyı gösterdiği muhalifler ise 'mücadeleye devam' kararı aldı. Yıl sonuna kadar olağanüstü kurultayı toplamayı hedefleyen muhalifler harekete geçmek için Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesinden çıkacak sonuçları bekliyor. Muhalifler HDP'deki eş başkanlık modelinin CHP'de de uygulanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nun Meclis grubunu, İnce'nin partiyi yönetmesi gerektiğini savunan muhaliflerin bu önerilerini genel merkeze ilettiği öğrenildi. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesinde 15 milyon oy alan İnce'nin de etkili olması gerektiğini savunan muhaliflerin HDP modeli önerisine Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı belirtiliyor. TAKVİM'in edindiği kulis bilgilerine göre CHP'li muhalifler istediklerini elde etmek ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlamak için her yolu deneyecek. Muhalifler Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre içinde çekilmeye mecbur kalacağı görüşünü savunuyor. CHP'nin dün toplanan MYK'sında iki üyenin Kılıçdaroğlu'na 'çekil' çağrısı yaptığı ancak diğer üyelerin buna itiraz ettiği gelen bilgiler arasında.
Zafer ŞAHİN
Zafer ŞAHİN
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