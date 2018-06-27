'İnce'lik yok

Türkiye Cumhuriyeti'nin en başarısız siyasetçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. 9 kez girdiği seçimlerin tümünden hezimetle çıkan, 24 Haziran'daki seçimlerde de yüzde 22'ye düşen CHP'nin başarılı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30.8 oy alan Muharrem İnce'nin başarısız olduğunu söyledi. Sosyal medyada da büyük eleştiri alan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla, Muharrem İnce'nin açıklamaları arasındaki fark da siyah-beyaz gibiydi. İşte Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki farklar:
MUHARREM İNCE
Biz halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. 3 kişiden 1'inin onayını almış biri olarak suçlama değil vaad ile mücadele edeceğiz.
Yarışta karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyeceksiniz. Erdoğan'ı tebrik ederim. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum (İnce daha sonra Erdoğan'ı aradı ve seçim zaferi için tebrik etti).
Seçimlerde bazı yanlışlıklar var mıdır. Vardır belki. Ancak bu sonucu değiştirmez. Arada 10 milyon fark var.
CHP'nin 25 bandı vardı. Türkiye'deki 10 bin dolar bandı gibi CHP de 25'i aşamıyordu. 30 barajını yıktık. 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz.
Teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim
Mücadelemi bitirmiş değilim, yürümeye devam edeceğim. Dün akşam kesinleşmesini istedim, durumu görmek istedim, korktuğumdan değil. Diğer partiler çok düşük oy aldı. Bana yürü derlerse yürümeye hazırım.
KEMAL KILIÇDAROĞLU
AK Parti 7 puan kaybetti. Bu bizim için kolay elde edilecek bir başarı değildir.
Erdoğan'ın tebrik etmeyeceğim. Yasama yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez.
Sağlıklı işleyen bir demokraside, sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Demokraside hile var
CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı; kendi ifadesi.
Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır milletvekili çıkaramadığımız 13 ilde milletvekili çıkardık.
Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yok.
MUHARREM İNCE
Biz halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. 3 kişiden 1'inin onayını almış biri olarak suçlama değil vaad ile mücadele edeceğiz.
Yarışta karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyeceksiniz. Erdoğan'ı tebrik ederim. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum (İnce daha sonra Erdoğan'ı aradı ve seçim zaferi için tebrik etti).
Seçimlerde bazı yanlışlıklar var mıdır. Vardır belki. Ancak bu sonucu değiştirmez. Arada 10 milyon fark var.
CHP'nin 25 bandı vardı. Türkiye'deki 10 bin dolar bandı gibi CHP de 25'i aşamıyordu. 30 barajını yıktık. 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz.
Teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim
Mücadelemi bitirmiş değilim, yürümeye devam edeceğim. Dün akşam kesinleşmesini istedim, durumu görmek istedim, korktuğumdan değil. Diğer partiler çok düşük oy aldı. Bana yürü derlerse yürümeye hazırım.
KEMAL KILIÇDAROĞLU
AK Parti 7 puan kaybetti. Bu bizim için kolay elde edilecek bir başarı değildir.
Erdoğan'ın tebrik etmeyeceğim. Yasama yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez.
Sağlıklı işleyen bir demokraside, sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Demokraside hile var
CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı; kendi ifadesi.
Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır milletvekili çıkaramadığımız 13 ilde milletvekili çıkardık.
Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yok.
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