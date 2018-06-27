İlan-ı tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine giden süreçte partisini yüzde 3.5'la yüzde 7 arasında gösteren anket şirketlerine ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bahçeli, dün "İftira, İtham ve İsnatlara Teşekkür" başlığıyla gazetelere verdiği ilanda "MHP'ye özel bir kin duyan zevat-ı muteber (!) ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler" dedi. İlanda şu ifadeler yer aldı:
HİÇ UNUTMAYACAĞIZ
Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber, ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler. Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi. Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim MHP'yi yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız."
HİÇ UNUTMAYACAĞIZ
Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber, ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler. Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi. Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim MHP'yi yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız."
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