CHP, Konya'da 122 bin 912 oy alarak adayları Abdüllatif Şener ve Saadet Partisi kontenjanından ikinci sırada yer alan Abdülkadir Karaduman'ı Meclis'e taşıdı. Şener, kentte zaman zaman kampanya yaptı. Ancak Malatya'nın Pötürge İlçesi'nde doğan İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Abdülkadir Karaduman (26) ise hiç çalışmadan vekil olmaya hak kazandı. Karaduman, "Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım" ifadesini kullandı.
Havadan vekil!
Etiketler: CHP , Abdülkadir Karaduman
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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