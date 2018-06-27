Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri'nden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.Detaylar geliyor...
FETÖ'ye şafak operasyonu
Etiketler: FETÖ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri'nden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.Detaylar geliyor...
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