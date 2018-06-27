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'ye şafak operasyonu

FETÖye şafak operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Hava Kuvvetleri'nden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 09:31
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