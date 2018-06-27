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Dermik Dağı’na Erdoğan posteri

Dermik Dağı’na Erdoğan posteri
CUMHURBAŞKANI 'ın 24 Haziran seçim zaferi, sadece 'de değil, dünyanın dört bir yanında kutlandı.


Kutlamaların yapıldığı yerler arasında, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin de vardı. ile birlikte, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizleyen ÖSO'da 'ın zaferini farklı bir şekilde kutladı.


ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen, Afrin'in kuzeyindeki Darmık Dağı'ndaki terörist başı Öcalan'ın F-16 uçaklarıyla vurularak temizlenen posterinin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yerleştirdi.




SIRRIBERK ARSLAN
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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