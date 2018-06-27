Dermik Dağı’na Erdoğan posteri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçim zaferi, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında kutlandı.
Kutlamaların yapıldığı yerler arasında, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin de vardı. TSK ile birlikte, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizleyen ÖSO'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini farklı bir şekilde kutladı.
ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen, Afrin'in kuzeyindeki Darmık Dağı'ndaki terörist başı Öcalan'ın F-16 uçaklarıyla vurularak temizlenen posterinin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yerleştirdi.
SIRRIBERK ARSLAN
Kutlamaların yapıldığı yerler arasında, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin de vardı. TSK ile birlikte, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizleyen ÖSO'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini farklı bir şekilde kutladı.
ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen, Afrin'in kuzeyindeki Darmık Dağı'ndaki terörist başı Öcalan'ın F-16 uçaklarıyla vurularak temizlenen posterinin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yerleştirdi.
SIRRIBERK ARSLAN
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