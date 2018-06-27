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’de oturma eylemi başladı

CHP’de oturma eylemi başladı
SOSYAL medyada örgütlenen bir grup 'li, parti genel merkezinin önünde toplandı. Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran grup, oturma eylemi başlattı. "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok" yazılı pankartı açan partililer, 24 saat boyunca eylem yapacaklarını söyledi.

İSTİFA DİYENE İHRAÇ
Öte yandan CHP Parti Meclisi yarın saat 14.00'te disiplin gündemiyle toplanacak. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden isimlerin, toplantıda partiden ihraç edilmesi bekleniyor.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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