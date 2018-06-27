CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran seçimlerinde alınan başarısız sonuca rağmen istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için bugün CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun akrabası olan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada parti yönetimini topa tuttu. "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikayesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum" diyen Erol , Kılıçdaroğlu'nu istifa davet etmek için bugün saat 11'de oturma eylemine başlayacak. Erol, şöyle konuştu: Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum...
Akraba da tepkili
Etiketler: CHP , Kılıçdaroğlu
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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