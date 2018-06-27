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Akraba da tepkili

Akraba da tepkili
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran seçimlerinde alınan başarısız sonuca rağmen istifa etmeyen Kemal 'nu protesto etmek için bugün Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun akrabası olan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada parti yönetimini topa tuttu. "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikayesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum" diyen Erol , Kılıçdaroğlu'nu istifa davet etmek için bugün saat 11'de oturma eylemine başlayacak. Erol, şöyle konuştu: Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum...
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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