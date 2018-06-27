600 vekilli yeni Meclis'te "Ahmet" ve "Mehmet"ler çoğunlukta yer aldı. 27. Dönem Meclisi'nde, en fazla Ahmet isimli milletvekilinin bulunduğu açıklandı. 31 vekilin Ahmet ismini taşıdığı vurgulandı. Ahmet ismini, TBMM'de 27 Mehmet isimli vekil izledi. 20 milletvekili de Mustafa ismindeydi. Mustafa'yı, Ali, İbrahim, Hasan, İsmail isimleri takip etti. Yeni milletvekilleri arasında 12 milletvekili Ali ile 8 milletvekili ise İbrahim isminde.
Ahmet’ler Mehmet’ler meclisi
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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