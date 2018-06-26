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vekil

i mizahi bir dille yorumladı. Sonuçları öğrenince ortadan kaybolan için ise “ MÜHÜR NE Kİ, UÇAN VEKİLİ İCAT ETTİ” yorumu yapıldı



Türkiye bir kez daha dünyaya demokrasi dersi verdi. Avrupa dahil dünyanın en demokratik lerini gerçekleştiren Türk halkı, oylarını attıktan sonra seçim mizahı yapmayı da ihmal etmedi. Gün boyu yaşanan gelişmeleri üzerinde fotoğraflı yorumlarla (Caps) ile paylaşan sosyal medya kullanıcıları birbirinden komik işlere imza attı. İşte o capsler:
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