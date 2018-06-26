Türkiye bir kez daha dünyaya demokrasi dersi verdi. Avrupa dahil dünyanın en demokratik seçimlerini gerçekleştiren Türk halkı, oylarını attıktan sonra seçim mizahı yapmayı da ihmal etmedi. Gün boyu yaşanan gelişmeleri sosyal medya üzerinde fotoğraflı yorumlarla (Caps) ile paylaşan sosyal medya kullanıcıları birbirinden komik işlere imza attı. İşte o capsler:
Uçan vekil
Sosyal medya seçimi mizahi bir dille yorumladı. Sonuçları öğrenince ortadan kaybolan Muharrem İnce için ise “UÇAN MÜHÜR NE Kİ, CHP UÇAN VEKİLİ İCAT ETTİ” yorumu yapıldı
Türkiye bir kez daha dünyaya demokrasi dersi verdi. Avrupa dahil dünyanın en demokratik seçimlerini gerçekleştiren Türk halkı, oylarını attıktan sonra seçim mizahı yapmayı da ihmal etmedi. Gün boyu yaşanan gelişmeleri sosyal medya üzerinde fotoğraflı yorumlarla (Caps) ile paylaşan sosyal medya kullanıcıları birbirinden komik işlere imza attı. İşte o capsler:
Etiketler: muharrem ince , CHP , Sosyal medya , UÇAN , seçim , Türkiye
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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