Türkiye’nin kanalı!

iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayın, saat 16.00'da atv ab er anchormanive aHaber spikeri'ın moderatörlüğünde başladı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan atv- aHaber ekipleri, 42 noktadan canlı yayın ile an be an seçim in nabzını aktardı. Recep Tayyip Erdoğan 'ın zaferiyle birlikte yurdun dört bir yanında coşku doruğa çıktı.. Analizler ve oy oranları sabahın ilk ışıklarına kadar uzman konuklar ile ele alınırken, karşılaştırmalı grafikler ile ekranlara geldi.15 saat saat süren ortak canlı yayında, atv ve aHaber reytingleri alt üst etti. Tüm Kişiler, AB ve 20 + ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanallar arasında yer alan atv ve aHaber, tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı.