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’nin kanalı!

’nin sandık başına gittiği tarihi 24 Haziran lerinde izleyici, seçimin nzını - aHaber ortak yayınında tuttu

Türkiye’nin kanalı!
Türkiye'nin iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayın, saat 16.00'da Her anchormani Cem Öğretir ve aHaber spikeri Salih Nayman'ın moderatörlüğünde başladı. ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan atv- aHaber ekipleri, 42 noktadan canlı yayın ile an be an in nabzını aktardı. Seçim yasağının kalkması ile birlikte, en doğru ve güncel seçim sonuçları, Avrupa'nın en büyük video duvarı önünde, en anlaşılır grafikler eşliğinde, Türkiye'nin en deneyimli araştırmacı ve gazetecilerinin yorumları ile Türkiye'nin Seçimi özel yayınında ekrana gelirken, tarihi seçim sıcağı sıcağına canlı yayında yorumlandı. 'ın zaferiyle birlikte yurdun dört bir yanında coşku doruğa çıktı. Milyonlarca kişi seçim zaferini, meydanlarda kutlarken, dünyanın dört bir yanındaki zafer kutlamaları atv- aHaber ortak yayınında ekrandaydı. Tarihler 25 Haziran'ı gösterdiğinde ise ekranda Nihan Günay ve Haktan Uysal vardı. Analizler ve oy oranları sabahın ilk ışıklarına kadar uzman konuklar ile ele alınırken, karşılaştırmalı grafikler ile ekranlara geldi.


MİLYONLAR SEÇİMİ ATV VE AHABER'DE İZLEDİ
15 saat saat süren ortak canlı yayında, atv ve aHaber reytingleri alt üst etti. Tüm Kişiler, AB ve 20 + ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanallar arasında yer alan atv ve aHaber, tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı.
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