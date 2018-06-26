Avusturya'nın koalisyon ortağı ve ırkçı görüşleriyle tanınan Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, 'Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu' söyledi. Avusturya'da seçime katılanların yüzde 72'si "Erdoğan", yüzde 17'si "İnce" dedi. Demirtaş oyların yüzde 8,3'ünü alırken, Akşener yüzde 1,73'ünü, Karamollaoğlu yüzde 1,03'ünü aldı.
Türk düşmanından skandal açıklama
Etiketler: Avusturya , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Johann Gudenus
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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