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Türk düşmanından skandal açıklama

Türk düşmanından skandal açıklama
Avusturya'nın koalisyon ortağı ve ırkçı görüşleriyle tanınan Özgürlük Partisi'nden , 'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, 'Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu' söyledi. Avusturya'da seçime katılanların yüzde 72'si "Erdoğan", yüzde 17'si "İnce" dedi. Demirtaş oyların yüzde 8,3'ünü alırken, Akşener yüzde 1,73'ünü, Karamollaoğlu yüzde 1,03'ünü aldı.
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