Tercihimiz Erdoğan

MHP Genel Seçimlerde aldığı yüzde 11.1'lik oy oranı ile hem Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu sağlaması hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeniden seçilmesi noktasında kritik rol oynadı. MHP seçmeni tüm tezviratların ve Cumhur İttifakı'na hasım odakların çağrılarının aksine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında "kararlı" bir duruş sergiledi. MHP lideri Bahçeli de seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte parti binasında yaptığı konuşmada "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum" diyerek yeni dönemde de Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirtti. Bahçeli MHP'nin elini taşın altına koyacağı mesajını verdi.
SELÇUK ADIGÜZEL
SELÇUK ADIGÜZEL
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