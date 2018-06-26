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baro gibi

Mesleği avukatlık olan 123 isim, milletvekili seçildi. Avukatları, serbest meslek sahipleri takip etti...

TBMM baro gibi
24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde, çeşitli meslek gruplarından adaylar, , , , ve İyi Parti'den milletvekili seçildi. Buna göre yeni dönemde mesleği avukatlık olan 123 isim parlamentoda yer alacak. Avukatların ardından 100 milletvekiliyle serbest meslek sahipleri geliyor. Mecliste 64 mimar ve mühendis, 46 doktor ve diş hekimi, 45 iş insanı, 33 akademisyen, 33 kamu ve özel şirket yöneticisi, 24 eğitimci, 24 siyasetçi, 17 mali müşavir, 10 da gazeteci yer alacak. Ayrıca pilot, çiftçi, ekonomist, eczacı, emekli, hemşire, antropolog-sosyolog, ilahiyatçı, bankacı, diplomat, hakimsavcı, asker, ev kadını, öğrenci, vali, istatistikçi, sanatçı, memur, turizmci, sporcu, iletişim ve hesap uzmanı isimler de 27. Dönem'de görev alacak meslek gruplarına sahip isimlerden oluşacak.
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