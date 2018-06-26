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Son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu!

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçları 16.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

Ayrıntılar gelecek...

  • 26 Haziran 2018, Salı 15:00
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