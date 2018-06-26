;
Yol Durumu
  1. Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 'den Erdoğan'a çifte kutlama

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı Donald ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı 'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

ABden Erdoğana çifte kutlama

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı Donald ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı 'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Erdoğan'a ortak imzalı bir mektup gönderen Tusk ve Juncker, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğunu belirtti.

'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti

Etiketler: , , ,
  • 26 Haziran 2018, Salı 20:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar