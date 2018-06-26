Her seçimde Düzce'de 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise küçük bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için itirazda bulundu. İtiraz kabul edilerek, geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlandı.
Geçersiz oylar sayılıyor
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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