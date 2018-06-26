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‘cumhur İttifakı’na ndan tam destek

‘cumhur İttifakı’na yurt dışından tam destek
Yurt dışında yaşayan Türkler, bir kez daha "Erdoğan" dedi. , Fransa, , ve gibi Avrupa ülkelerinde Erdoğan i açık ara önde tamamlarken, Erdoğan'a en çok oy, yüzde 94 ile Lübnan'dan geldi. Yurt içi oylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Cumhur İttifakı" birinciliği elde ederken, sonuçlarında da birinciliği üstlendi. Erdoğan'ın oyları, 6 kat artarak 900 bine yükseldi. 1.5 milyon seçmenin oy kullandığı yurt dışı seçimlerinde katılım oranı yüzde 50'ydi. Belçika, Avusturya, Almanya, Fransa, Hollanda'da Erdoğan'a destek yüzde 70'lere yaklaşırken Lüksemburg, Danimarka ve Norveç'te seçmenlerin yarısından fazlası Erdoğan'ı seçti. , yüzde 94 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı ülke olurken, milletvekilliği seçimlerindeyse "Cumhur İttifakı" seçmenden yüzde 60 oy aldı.

BURAK ERDEM ÇELİK
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