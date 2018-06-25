Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilk kez uyguladığı "Seyyar Sandıklar" bazı yerlerde boş kaldı. İstanbul Beşiktaş Seçim Kurulu'na peş peşe gelen 2 sandığın da YSK'nın yaşlı ve yatalak hastalar için ilk kez uygulamaya koyduğu "Seyyar sandık" olduğu öğrenildi. Polis nezaretinde ilçe seçim kuruluna gelen sandıklar, tutulan tutanakların ardından teslim alındı. Sandıkların, seçmenlerin adreslerinde bulunmadığı için boş geldiği öğrenildi.
Seyyar sandık
Etiketler: Seçim Kurulu , YSK
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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