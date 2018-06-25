Oyun tutmadı

Türkiye, dün Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Vatandaşlar, seçime büyük bir katılım ve ilgi gösterdi. Ülkede seçim heyecanı yaşanırken provokatörler de devreye girdi. Olayın yaşandığı yer, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ydi. Polis ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirdi. Bilge İlkokulu'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 27 BSU 52 plakalı aracı durdurup arama yapmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen aracın hızını artırması üzerine havaya ateş edildi. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola atmak istedi.
HEPSİ YAKALANDI
4 çuval oy pusulası ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kuş uçurmadığı bölgede, alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den de yaşanan olayla ilgili bir açıklama geldi. Vali Erin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suruç'ta her türlü güvenlik önleminin alındığına değindi. "Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç'tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.
iDDiALAR DOĞRU DEĞiL
Şanlıurfa Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'nde sandık görevlilerinin blok oy kullandığı iddia edildi. Şanlıurfa Valiliği, devreye girdi. Olay derinlemesine incelendi. Yetkililer, yaptığı açıklamada iddiaların araştırıldığını ve olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını belirtti.
HEPSİ YAKALANDI
4 çuval oy pusulası ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kuş uçurmadığı bölgede, alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den de yaşanan olayla ilgili bir açıklama geldi. Vali Erin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suruç'ta her türlü güvenlik önleminin alındığına değindi. "Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç'tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.
iDDiALAR DOĞRU DEĞiL
Şanlıurfa Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'nde sandık görevlilerinin blok oy kullandığı iddia edildi. Şanlıurfa Valiliği, devreye girdi. Olay derinlemesine incelendi. Yetkililer, yaptığı açıklamada iddiaların araştırıldığını ve olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını belirtti.
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