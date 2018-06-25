;
Yol Durumu
  1. Koşun CHPliler satılık Portakal diye linç ediyorlar

İngiltere Başbakanı May'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

İngiltere Başbakanı , Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı 'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Etiketler: ,
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 21:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar