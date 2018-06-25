İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
İngiltere Başbakanı May'dan Erdoğan'a tebrik telefonu
İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Theresa May
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