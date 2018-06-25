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02:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla saat 02.05'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, partililer ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine gidişte vatandaşlar Erdoğan'ı karşılamak için ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla bekliyor.



01:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter 'Birazdan Ankara'da balkondayız paylaşımını yaptı.







00:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği ve balkon konuşmasını yarın yapacağı belirtilmişti. Ancak Erdoğan sonradan kararını değiştirerek, Ankara'ya bugün geçeceği ifade edildi.