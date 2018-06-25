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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankaraya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği ve balkon konuşmasını yarın yapacağı belirtilmişti. Ancak Erdoğan sonradan kararını değiştirerek, Ankara'ya bugün geçeceği ifade edildi.

  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 00:42
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