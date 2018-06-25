Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği ve balkon konuşmasını yarın yapacağı belirtilmişti. Ancak Erdoğan sonradan kararını değiştirerek, Ankara'ya bugün geçeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor!
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