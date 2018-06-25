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'de istifa sesleri artıyor

'nin 41 yıl aradan sonra 'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, Genel Başkan ve CHP merkez yönetimini istifaya davet etti.

CHPde istifa sesleri artıyor

'da, 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde 'den milletvekili seçilen Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminin anlayışından kaynaklandığını savundu.

Erol, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."

CHP'nin iken 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Elazığ'da partisinin 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Erol, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili oldu.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 19:55
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