Ayağınıza sağlık

DEVLET ANA
Seçim günü engeller tek tek aşıldı. Hastalar, sağlık görevlileri tarafından oy verecekleri okullara taşındı. Kırklareli'nde bir süredir hastanede tedavi gören Eda Türk (21), "Evde Sağlık Hizmetleri" ekiplerince ambulansla oy kullanacağı okula ulaştırıldı. Ekiplerin yardımı ile 1040 numaralı sandığa götürülen Türk, sedye üzerinde oyunu kullandı.
24 HAZİRAN Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi, ilklerin seçimi olarak hafızalara yerleşti. Bu seçimde bir ilk gerçekleşti. Oy vermeye gidemeyecek olan yatağa bağımlı hastalar için "seyyar sandık" uygulaması hayata geçirildi. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu tespit edilen 17 bin 258 seçmen, Türkiye'de ilk kez uygulanan "seyyar sandık" ile evlerine götürülen sadıklarda oy verdi. Erzurum'da bakıma muhtaç Huriye Temur (75), vücudunun her tarafının kırık olduğunu ve bu nedenle gezemediğini belirterek, "Allah razı olsun ben daha ne isteyebilirim ki. Doktor gelip evimde muayene ediyor. Sandık evime geliyor" dedi. Konya'da MS hastası olduğu için evden çıkamayan Vahide Bağcı (44) da sandık görevlilerinin yardımıyla evinde oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
ENGEL YOK
Görme engelliler de kimseden yardım almadan sandığa aktı. Aksaray'da görme engelli Yusuf Uz, görme engelliler için özel hazırlanan oy kullanma şablonu yardımıyla seçim tercihini yaptı. Görevlilerin yardımıyla şablona oy pusulasını yerleştiren Uz, kimseden yardım almadan oyunu kullanıp sandığa attı.
VATANI GÖREV
ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan askerler, seçim için harekete geçti. Afrin kahramanları, oy vermek amacıyla Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine gitti. Oy kullanacakları okullara askeri araçlarla giden Mehmetçik, oylarını kullandıktan sonra konvoy eşliğinde tekrar görev bölgelerine döndü.
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