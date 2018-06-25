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60 yıllık müşahit

60 yıllık müşahit
'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Kore gazisi Lütfü Uzgaç, 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapıyor. Birçok başbakan ve cumhurbaşkanı gören Uzgaç, "Ömrüm oldukça partim için vatandaşlık görevimi yapacağım" dedi.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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