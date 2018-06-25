Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Kore gazisi Lütfü Uzgaç, 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapıyor. Birçok başbakan ve cumhurbaşkanı gören Uzgaç, "Ömrüm oldukça partim için vatandaşlık görevimi yapacağım" dedi.
60 yıllık müşahit
Etiketler: Kars
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
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- AK Parti'nin milletvekili sayısı kaç? 24 Haziran seçimi AK Parti il il milletvekili listesi
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