;
Yol Durumu
  1. Sandık provokasyonundan FETÖ çıktı
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Kendilerini gözlemci olarak tanıtan yabancılar hakkında yasal işlem başlatıldı

Kendilerini gözlemci olarak tanıtarak dört ilde lere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Seçimi sabote edeceklerdi! Yakalandılar

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'da 3 Fransız, 'ta 3 Alman, 'da bir ve 'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • 24 Haziran 2018, Pazar 13:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar