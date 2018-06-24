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Yıldırım oyunu kullandı

, 24 Haziran seçimlerinde oyunu Karabağlar ilçesi Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. Başbakan burada yaptığı açıklamada, "Bayram havasında güzel bir seçim yaşıyoruz." dedi. Başbakan ayrıca Libya'da kaçırılan Türklerin yurda döndüğünü de açıkladı.

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı
, 'in Karabağlar ilçesindeki annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"YENİ SİSTEMDE İSTİKRAR VE GÜVEN İÇERİSİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Türkiye yeni sistemde, yeni ufuklara istikrar ve güven içersinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşlik getirmesini diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında, güzel bir seçim ortamı getiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanıyor. Seçim İzmirimize, milletimize tekrardan hayırlı olsun diyorum." Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan Türklerle ilgili olarak ise, "Zahmetli bir çalışma ile kurtarıldılar. Tekrardan geçmiş olsun arkadaşlara ve ailelerine" dedi.
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  • 24 Haziran 2018, Pazar 11:00
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