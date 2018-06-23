Kandil kör ve sağır

Kuzey Irak'ta dağları teröristlere mezar eden Mehmetçik "Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan" parolasıyla adım adım ilerliyor. Dün ise örgütün en önemli noktası olan Kandil'in güney bölgesindeki giriş noktasını görüntüledi.
TELSİZLER KAPANDI
Bölgede PKK'lılar tarafından belli noktalara yerleştirilen paçavralar ve PKK'nın sözde silahlı kanadı HPG'nin kayalara çizilmiş amblemleri dikkat çekti. Bölgeden alınan bilgilere göre Kandil'de 35 kişilik lider kadronun vurulması üzerine terör örgütü PKK bölgede tüm telefon, telsiz ve diğer sinyal verici cihazların kullanılmasını engelledi. Kampları boşaltarak sığınaklara inen teröristler haberleşme için de "kurye" yöntemine geçti. Bu da örgütün arazideki hareket kabiliyetini azaltarak militanları kıpırdayamaz hale getirdi.
ALMANYA'DAN PKK'YA DARBE
Almanya Federal Savcılığı, 4 PKK'lıyı tutukladı. Tutuklanan Veysel S.'nin, PKK'nın Hamburg ve Berlin bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.
15 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Kuzey Irak'ta Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda silahlı 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından jetler, Türkiye'ye döndü.
TELSİZLER KAPANDI
Bölgede PKK'lılar tarafından belli noktalara yerleştirilen paçavralar ve PKK'nın sözde silahlı kanadı HPG'nin kayalara çizilmiş amblemleri dikkat çekti. Bölgeden alınan bilgilere göre Kandil'de 35 kişilik lider kadronun vurulması üzerine terör örgütü PKK bölgede tüm telefon, telsiz ve diğer sinyal verici cihazların kullanılmasını engelledi. Kampları boşaltarak sığınaklara inen teröristler haberleşme için de "kurye" yöntemine geçti. Bu da örgütün arazideki hareket kabiliyetini azaltarak militanları kıpırdayamaz hale getirdi.
ALMANYA'DAN PKK'YA DARBE
Almanya Federal Savcılığı, 4 PKK'lıyı tutukladı. Tutuklanan Veysel S.'nin, PKK'nın Hamburg ve Berlin bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.
15 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Kuzey Irak'ta Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda silahlı 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından jetler, Türkiye'ye döndü.
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