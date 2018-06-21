;
Yol Durumu
  1. Başbakan Yıldırım A Haber'de konuşuyor
  2. Muharrem İnce'den polise ağır küfürler

Son dakika... 'da barda çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

'nın ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bodrumda çatışma! Ölü ve yaralılar var

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.

Etiketler: ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe 10:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar