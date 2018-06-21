Haber 7'nin haberine göre Muharrem İnce'nin Koruması Polis Memuru Halil Meclis'in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor yer istiyor ancak Meclis Polisi olmadığı yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'den görevlendirildiği için Resepsiyon görevlisi Amirlerinden onay alması gerekiyor bu arada koruma Muharrem İnceye durumu bildiriyor bunun üzerine İnce Resepsiyon görevlisini arıyor ve küfürler savurmaya başlıyor.
İşte o anlar...
İşte o anlar...
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