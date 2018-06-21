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'den polise ağır küfürler

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda 'nin Cumhurbaşkanı adayı telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfediyor.

Muharrem İnceden polise ağır küfürler
Haber 7'nin haberine göre 'nin Koruması Polis Memuru Halil Meclis'in Beşiktaş misafirhanesine gidiyor yer istiyor ancak Meclis Polisi olmadığı yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'den görevlendirildiği için Resepsiyon görevlisi Amirlerinden onay alması gerekiyor bu arada koruma Muharrem İnceye durumu bildiriyor bunun üzerine İnce Resepsiyon görevlisini arıyor ve küfürler savurmaya başlıyor.

İşte o anlar...

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 09:45
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