İnce'nin mağdur edebiyatı elinde patladı!

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin skandal telefon kaydı güne bomba olarak düştü. Söz konusu kayıtta polise küfürler savuran İnce'nin mağdur edebiyatı yapmak için kurguladığı plan deşifre oldu. Sosyal medyada deşifre edilen tuzak adım adım şöyle gerçekleşti:



Ses kaydı dün gece saat 20-21 arasında internete sızdırıldı. Yapılan teknik incelemede ses kaydını ilk yayan hesapların bir süre sonra paylaşımları silip hesapları kapattığı anlaşıldı.



İNCE'NİN SES KAYDI GİZLİ DİNLEME DEĞİL

Bu ses kaydı gündem olunca, işin teknik analizi yapıldı. Buna göre iddia edilen olay 16.01.2017'de TBMM'ne ait Beşiktaş'ta bulunan misafirhanede Muharrem İnce'nin koruma polisi ile resepsiyon görevlisi arasında yaşanıyordu.

Ses kaydı dinleme, gizli dinleme veya montaj ses kaydı değil, misafirhanenin santralin yasal zorunluluk olarak tuttuğu ses kaydı. İddiaya göre Muharrem İnce olay yaşandıktan 2 gün sonra ses kaydının silinmesi için girişimlerde bulunuyordu.



AKIL VEREN FETÖ MÜ?

Kaydının kopyasını İnce'nin korumalarından biri alıyor, resepsiyon görevlisinin de CHP'li olması üzerine şikayetçi olmuyor, ses kaydı da bazı yetkililerce sessiz bir şekilde siliniyordu. Geriye olay ile alakalı tek ses kaydı kalıyor o da İnce'nin korumasına verileni.

Dün gece sosyal medya ortamlarından paylaşılmadan ses kaydı önce whatsapp gruplarına yansIdı. Ancak gruplardan sosyal medyaya yansımayınca bu sefer hesaplar oluşturulup kayıt oradan yayıldı. Bu kayıt da İnce'nin korumasına verilen olay ile alakalı tek ses kaydı.



Eldeki tüm teknik bilgiler gösteriyor ki ses kaydını dolaşıma sokan İnce'nin ekibi. Seçime 3 gün kala FETÖ'nün verdiği akılla; "beni dinliyorlar, ben mağdurum" demek için böyle bir tezgah kuruldu.



Şimdi cevap arayan sorular ise şöyle: Bu ses kaydı İnce'nin bilgisi dahlinde mi dolaşıma sokuldu? İnce'nin korumalarında bulunan ses kaydını kim whatsapp gruplarına yaydı, sonra sosyal medyaya bazı hesaplarla yükleyip yayılınca da bu hesapları sildi?



Daha ses kaydı yayılmadan konuşma metnini İnce'nin notlarına ekleyen danışmanı kim? Bu danışmanı ile FETÖ'nün bir bağlantısı var mı? Bu danışman 2017-2018 yıllarında kaç kere ABD'ye giti?