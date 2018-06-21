Fitne kazanlarını devireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine dün Şanlıurfa ile devam etti. Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları: Kandil'e ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık, 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. İnşallah Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu?
'KÜRT KARDEŞLERİMİZ...'
DEAŞ'ı biz kovduk, FETÖ'yü kovuyoruz, PKK'yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden biz geldik, siz bizim arkamızda durdunuz. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek? Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti.
İNCE'YE ÇOCUK TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 ulusal radyonun ortak yayınladığı "Seçim Özel Radyo Programı"nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, İnce'ye, sahneden indirdiği küçük çocuğu hatırlattı. Cumhurbaşkanı "Sahnedeki ufacık bir çocukla barışamayan biri bu ülkenin insanlarını barıştırabilir mi? Gül vermeye gelen küçücük bir çocuk, sözün doğrusunu çocuktan dinle, vaka bu" dedi. Erdoğan, UBER'e dair ise, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" ifadesini kullandı.
'KÜRT KARDEŞLERİMİZ...'
DEAŞ'ı biz kovduk, FETÖ'yü kovuyoruz, PKK'yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden biz geldik, siz bizim arkamızda durdunuz. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek? Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti.
İNCE'YE ÇOCUK TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 ulusal radyonun ortak yayınladığı "Seçim Özel Radyo Programı"nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, İnce'ye, sahneden indirdiği küçük çocuğu hatırlattı. Cumhurbaşkanı "Sahnedeki ufacık bir çocukla barışamayan biri bu ülkenin insanlarını barıştırabilir mi? Gül vermeye gelen küçücük bir çocuk, sözün doğrusunu çocuktan dinle, vaka bu" dedi. Erdoğan, UBER'e dair ise, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" ifadesini kullandı.
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