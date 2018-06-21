Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerini Gaziantep ile bitirdi.

Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.



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Yeni Havalimanı'na ilk inişi "TC-ANK" ile gerçekleştirecek Erdoğan, ATV - A Haber - A News - A Haber Radyo ortak yayınında saat 22.30'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.





"DÜNYANIN SIFIRDAN YAPILAN EN BÜYÜK HAVALİMANI " PROJESİ

Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste inecek. Tarihi iniş için Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.





Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

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