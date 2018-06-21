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Elin kırılsın

Elin kırılsın
İşadamı Aytaç Gökmen, bir süre önce kabin memuru sevgilisi Elvin Karağaç ile yaşamaya başladı. Geçtiğimiz Ocak ayında 3 haftalık hamile olduğunu öğrenen genç kadın, durumu sevgilisine anlattı. İddiaya göre bebeği aldırmasını isteyen işadamı, ardından sevgilisinin suratını yumrukladı. Can havliyle polis merkezine başvuran Elvin'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık, Gökmen hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


Elvin Karağaç


Dilek YAMAN
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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