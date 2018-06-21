Cumhurbaşkanı Erdoğan Atv, AHaber, ANews ve a Haber Radyo ortak yayınında soruları cevaplıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, 3. Havalimanına karşı çıkanlara cevap verdi.

Erdoğan ''Şu anda sadece bir kısmındayız, bu kısmı bile bizleri büyülüyor, bu konsorsiyumun ortaklarına milletim adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3. Havalimanı'na neden karşı çıkılıyor' şeklindeki soruya, "Az önce bay Kemal Sabiha Gökçen ile ilgili konuşuyor. Bizden önceki iktidar yaptı ama işletemedi. Biz geldik, işlettik. Sonra Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap veremez duruma geldi. Bay Kemal'e sorun Sabiha Gökçen'de ve var diye bilmez" diye konuştu.

Erdoğan, "Biri almış kağıdı eline okuyor, şuna karşı, buna karşı diye." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreci ve devrimci bir ruha sahibiz, yeşili şehrin içine işliyoruz" dedi.





Erdoğan, "Bay Muharrem gibiler bizim 16 yıl önce geldiğimizde Amerika'nın kapısını çaldığımzda bize bunlar silahlı insansız hava aracı vermiyordu. Biz bunu üretiyoruz. Ama teröriste her türlü silahı veriyor. Onlarla geldiler bizi sınırlarımızda ciddi manada sıkıntıya düşürdüler. Savunma sanayii biz geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyordu, şimdi yüzde 60'ını karşılıyor." diye konuştu.





"KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI"

ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin Erdoğan, "Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. 4.5 ton ağırlığında ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı." dedi.





"OLDU OLACAK KIZILAY'I DA KAPATIN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları aşacağız. Bizim TİKA, buna hakaret ediyor. Uluslararası vedari iftarımız. TİKA gibi kuruluşumuza saygısızlık yapacaksın. Oldu olacak Kızılay'ı da kapat. Bu nasıl bir mantıktır. Hızlı treni Sivas'a sokmayacakmış. Hızlı tren göçü hızlandırırmış. Sivaslı kardeşim neden bunun lüksünden istifade etmesin. Güya Sivaslısın."

Erdoğan 3. Havalimanı'nın ismine ilişkin ise, "İsim konusunu yatırımcı firmalarla beraberce alacağız." dedi.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ"

Erdoğan Kandil operasyonuna ilişkin, "Bakın şu anda bizim güney bölgemizde, Fırat'ın batısı ve doğusu, iki operasyon ağımız var. Fırat'ın batısında bu işleri ağırlıklı Rusya'yla yürütüyoruz, doğusunda ise ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütürüz ama batıda İran da zaman zaman bizimle beraber bu çalışmaların içerisinde bulunuyor. Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi 'Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz. " diye konuştu.





"VATANDAŞ BİDONLARLA KÜVETİ DOLDURUYORDU"

İstanbul'un yıllar önceki halinden bahseden Erdoğan, "Haliç'ten geçmek mümkün değildi. CHPnin belediye başkanı olan Ümraniye'de çöplük patlamış, 39 vatandaşımız ölmüştü. Hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Dağları deldik, İstanbul'a su getirdik. Göreve başladığımzıda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin aileye dağıtım vardı. Ben görevden ayrıldığımda 1 milyon 250 bine çıkmıştı. Çöp dağları ortadan kalktı, su sorunu ortadan kalktı. Vatandaş bibonlarla küveti dolduruyordu. 2 buçuk milyar dolar borçla aldım İstanbul'u" şeklinde konuştu.



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